Англієць може продовжити кар’єру в Серії А.
Маркус Рашфорд, getty images
17 липня 2025, 11:28
Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може перейти до Ювентуса.
"Стара синьйора" провела попередні переговори з гравцем, який минулого сезону виступав за Астон Віллу на правах оренди.
У минулому розіграші АПЛ Рашфорд провів десять матчів, забивши два голи та зробивши дві гольові передачі.
У минулому сезоні чемпіонату Італії "Стара синьйора" набрала 70 очок у 38 матчах. Туринський гранд фінішував на четвертій сходинці в турнірній таблиці.
Раніше повідомлялося, що Барселона готова "піти ва-банк" заради підписання Рашфорда.