Італія

Англієць може продовжити кар’єру в Серії А.

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може перейти до Ювентуса.

"Стара синьйора" провела попередні переговори з гравцем, який минулого сезону виступав за Астон Віллу на правах оренди.

У минулому розіграші АПЛ Рашфорд провів десять матчів, забивши два голи та зробивши дві гольові передачі.

У минулому сезоні чемпіонату Італії "Стара синьйора" набрала 70 очок у 38 матчах. Туринський гранд фінішував на четвертій сходинці в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова "піти ва-банк" заради підписання Рашфорда.