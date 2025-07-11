Іспанія

Після провалу переговорів щодо Луїса Діаса каталонці зробили Маркуса Рашфорда пріоритетною ціллю, а Гансі Флік уже дав "зелене світло".

Барселона розглядає крайнього нападника Маркуса Рашфорда як головну трансферну ціль на літнє вікно.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга зі Sky Sport Deutschland, каталонці готові "піти ва-банк", щоб підписати 27-річного форварда Манчестер Юнайтед.

Рашфорд став пріоритетом для Барселони після того, як Ліверпуль відхилив усі підходи щодо трансферу Луїса Діаса. Головний тренер Барселони Гансі Флік вже дав згоду на підписання англійця, і клуб активно працює над переходом.

Переговори з Манчестер Юнайтед тривають. Сам футболіст, за повідомленнями, відкритий до зміни клубу після того, як не зміг спрацюватися з керманичем "червоних дияволів" Рубеном Аморімом.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед наполягає на повноцінному продажі Маркуса Рашфорда вже цього літа та оцінює свого вихованця у близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Утім, головна проблема — це висока зарплата англійця.