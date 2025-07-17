Туринський клуб хоче виручити за серба близько 25 млн євро.
Душан Влахович, Getty Images
17 липня 2025, 16:50
Ювентус назвав мінімальну ціну, за яку готовий розлучитися з нападником Душаном Влаховичем.
Туринський клуб має намір отримати не менше 25 млн євро за сербського форварда. Нещодавно стало відомо, що Влахович цікавий Мілану — тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі зацікавлений у придбанні нападника, з яким раніше працював в Ювентусі.
У минулому сезоні Влахович забив 17 голів і зробив 5 результативних передач за 44 гри у всіх турнірах. Контракт серба з Ювентусом закінчується через рік.
Раніше повідомлялося, що Влахович хоче розірвати контракт з Ювентусом.