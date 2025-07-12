Італія

Серб має намір продовжити кар'єру в іншому місці.

Нападник Ювентуса Душан Влахович має намір розірвати контракт з туринським клубом та перейти в іншу команду. Про це повідомляє La Repubblica.

Зазначається, що з огляду на контракт, що закінчується влітку 2026 року, трансферна вартість серба становить близько 20 мільйонів євро, але наразі немає клубів, які готові заплатити "зебрам" таку суму. При цьому річна зарплата 25-річного форварда в останній рік контракту до вирахування податків становитиме 22 мільйони євро.

В свою чергу, якщо чинну угоду Влаховича з "б'янконері" буде розірвано, його оточення має намір запросити комісію в розмірі 15-18 мільйонів євро за підписання з гравцем контракту в статусі вільного агента.

Минулого сезону Душан Влахович відіграв за Ювентус 44 матчі, забив 17 голів та віддав 5 результативних передач.