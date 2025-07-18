Італія

Американський плеймейкер може перебратися до чемпіонату Італії.

Парма запропонувала близько шести мільйонів євро за атакувального півзахисника Боруссії Дортмунд Джованні Рейну, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 22-річний американець є ключовою трансферною ціллю "джаллоблу". За даними журналіста Ніколо Скіри, гравець може підписати розрахований до кінця червня 2029-го контракт із клубом Серії А.

Лос-Анджелес, на відміну від Парми, не веде активних переговорів із Боруссією Дортмунд щодо Рейни. Договір про співпрацю між "шварцгельбен" і Джованні втрачає чинність у липні 2026 року.

У сезоні-2024/25 плеймейкер відзначився двома голами та одним асистом у 26-ти матчах усіх турнірів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парма цікавиться півзахисником Арсеналу.