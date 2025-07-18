Американський плеймейкер може перебратися до чемпіонату Італії.
Джованні Рейна, Getty Images
18 липня 2025, 10:59
Парма запропонувала близько шести мільйонів євро за атакувального півзахисника Боруссії Дортмунд Джованні Рейну, передає журналіст Фабріціо Романо.
Повідомляється, що 22-річний американець є ключовою трансферною ціллю "джаллоблу". За даними журналіста Ніколо Скіри, гравець може підписати розрахований до кінця червня 2029-го контракт із клубом Серії А.
Лос-Анджелес, на відміну від Парми, не веде активних переговорів із Боруссією Дортмунд щодо Рейни. Договір про співпрацю між "шварцгельбен" і Джованні втрачає чинність у липні 2026 року.
У сезоні-2024/25 плеймейкер відзначився двома голами та одним асистом у 26-ти матчах усіх турнірів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парма цікавиться півзахисником Арсеналу.