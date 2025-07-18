Італія

"Нерадзуррі" намагаються придбати центрфорварда Наполі.

Піза готова збільшити свою пропозицію щодо центрального нападника Наполі Джованні Сімеоне до 5-6 млн євро, передає журналіст Ніколо Скіра.

Нещодавно повідомлялося, що "нерадзуррі" можуть викласти за 30-річного аргентинця 4 млн. У той же час клуб із Неаполя хоче отримати 7-8 млн.

Для Сімеоне Піза підготувала розрахований до кінця червня 2028-го контракт. Договір про співпрацю між Джованні й Наполі втрачає чинність двома кампаніями раніше, але неаполітанці мають опцію продовження ще на рік.

У сезоні-2024/25 аргентинець не порадував результативністю, відзначившись двома голами й двома асистами в 33-х матчах усіх турнірів.

Нагадаємо, наприкінці червня Пізу очолив Альберто Джилардіно.