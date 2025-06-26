Італія

Ексчемпіон світу підписав дворічний контракт з клубом Серії B.

Піза офіційно оголосила про призначення Альберто Джилардіно головним тренером першої команди. Колишній нападник збірної Італії, який став чемпіоном світу у 2006 році, очолить команду з наступного сезону.

Джилардіно має досвід роботи у всіх професійних дивізіонах Італії. Серед його попередніх клубів — Про Верчеллі, Сієна та Дженоа, з якою він виграв Серію B і зберіг прописку в еліті в наступному сезоні.

З Пізою фахівець підписав контракт на два роки з можливістю продовження ще на сезон. Найближчими днями клуб оголосить склад тренерського штабу Джилардіно та дату його офіційної презентації для ЗМІ.

Нагадаємо, Серія А дозволила контракти для гравців до восьми років.