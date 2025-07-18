Італія

В Мілані знайшли підміну для Меньяна.

Італійський Мілан оформив перехід досвідченого воротаря П'єтро Терраччано, останнім клубом якого була флорентійська Фіорентина. Про це повідомляє офіційний сайт "россонері".

Зазначається, що 35-річний італієць перейшов на правах вільного агента. Трудову угоду підписано до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один рік.

У новій команді голкіпер виступатиме під першим номером.

Минулого сезону П'єтро Терраччано провів за Фіорентину десять матчів, пропустив п'ятнадцять м'ячів та двічі відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Фіорентина продовжила контракт з Де Хеа.