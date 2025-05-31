Італія

Іспанець залишається у Флоренції.

Флорентійська Фіорентина продовжила контракт з основним воротарем команди Давідом Де Хеа. Про це повідомляє офіційний сайт "лілій".

Зазначається, що новий контракт розрахований до 30 червня 2028 року. Стара угода спливала наприкінці червня, цього року.

34-річний іспанець приєднався до італійської команди минулого літа в якості вільного агента, провівши до цього рік поза футболом і відразу став беззаперечним основним голкіпером "фіолетових".

У сезоні-2024/25 Давід Де Хеа провів за Фіорентину 42 матчі, пропустив 50 м'ячів та 11 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Раффаеле Палладіно пішов з посади головного тренера Фіорентини.