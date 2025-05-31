Іспанець залишається у Флоренції.
David de Gea, getty images
31 травня 2025, 12:47
Флорентійська Фіорентина продовжила контракт з основним воротарем команди Давідом Де Хеа. Про це повідомляє офіційний сайт "лілій".
Зазначається, що новий контракт розрахований до 30 червня 2028 року. Стара угода спливала наприкінці червня, цього року.
34-річний іспанець приєднався до італійської команди минулого літа в якості вільного агента, провівши до цього рік поза футболом і відразу став беззаперечним основним голкіпером "фіолетових".
У сезоні-2024/25 Давід Де Хеа провів за Фіорентину 42 матчі, пропустив 50 м'ячів та 11 разів відіграв "на нуль".
Раніше повідомлялося, що Раффаеле Палладіно пішов з посади головного тренера Фіорентини.