Італія

У Неаполі вирішили спалити всі мости з футболістом.

Остаточний трансфер нігерійського нападника Віктора Осімгена з італійського Наполі до турецького Галатасарая, який із часом уже встиг перетворитись на повноцінну сагу, наближається до завершення.

Деталі угоди щодо 26-річного виконавця — ось, довкола чого точились розмови останніми місяцями, тоді як про небажання футболіста грати за "Партенопеї" й прагнення виступати за левів і надалі після річної оренди за "левів" було відомо заздалегідь.

Зрештою, фінансову складову звели до 40 млн євро миттєвих виплат та ще 35 млн євро, які Галатасарай сплатить упродовж року.

Але був і ще один принциповий для Наполі момент у проєкті цієї угоди — "Партенопеї" прописали пункт, згідно з яким Осімгену буде заборонено грати за будь-який італійський клуб упродовж найближчих двох років від моменту трансферу.

Галатасарай та футболіст погодились на це, і наразі залишається лише закріпити фінальний документ підписами всіх сторін, як тільки Наполі впевниться у фінансовій спроможності турецького клубу на здійснення 35-мільйонної виплати в подальшому.

Минулого сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай на правах оренди 41 матч, забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.