Італія

Два трансфери закриваються паралельними кейсами.

Італійська Рома цього літа поставила собі завдання посилити центральну ланку після відходу до аргентинського Бока Хуніорс півзахисника Леандро Паредеса.

Зробити це планувалось за рахунок однієї з опцій — або до складу "вовків" переходить колумбійський півзахисник бразильського Палмейраса Річард Ріос, або підписують марокканського хавбека з французького Ланса Нейла Ель-Айнауї.

У обох цих випадках конкурентом італійського колективу була лісабонська Бенфіка, і зрештою доля цих трансферів розв’язалась доволі по-джентльменські.

"Орли" напередодні закрили перемовини щодо Ріоса з Палмейрасом на сумі в 30 млн євро та контракті до 2030 року із зарплатнею в 3 млн євро за сезон, а "вовки" зупинились на 23 млн євро + 2 млн євро бонусів та п’ятирічній угоді з Ель-Айнауї та "криваво-жовтими".

Обидва гравці вже перебувають на шляху до розташування своїх нових клубів.