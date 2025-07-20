Два трансфери закриваються паралельними кейсами.
Нейл Ель-Айнауї, Getty Images
20 липня 2025, 08:45
Італійська Рома цього літа поставила собі завдання посилити центральну ланку після відходу до аргентинського Бока Хуніорс півзахисника Леандро Паредеса.
Зробити це планувалось за рахунок однієї з опцій — або до складу "вовків" переходить колумбійський півзахисник бразильського Палмейраса Річард Ріос, або підписують марокканського хавбека з французького Ланса Нейла Ель-Айнауї.
У обох цих випадках конкурентом італійського колективу була лісабонська Бенфіка, і зрештою доля цих трансферів розв’язалась доволі по-джентльменські.
"Орли" напередодні закрили перемовини щодо Ріоса з Палмейрасом на сумі в 30 млн євро та контракті до 2030 року із зарплатнею в 3 млн євро за сезон, а "вовки" зупинились на 23 млн євро + 2 млн євро бонусів та п’ятирічній угоді з Ель-Айнауї та "криваво-жовтими".
Обидва гравці вже перебувають на шляху до розташування своїх нових клубів.