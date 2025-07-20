Італія

Узгоджуються останні деталі трансферу.

Бельгійський нападник Сіріл Нгонге долучився до складу італійського Наполі взимку 2024 року в якості трансферу за 20 млн євро з Верони, однак за ці півтора роки так і не зміг зачепитись за місце в стартовому складі "Партенопеї".

25-річний виконавець у чемпіонському для клубу сезоні відзначився двома голами в 21 матчах, за ходом яких провів на полі всього 348 хвилин.

Зрештою, цього літа відбулась відверта розмова поміж гравцем та головним тренером Антоніо Конте з приводу ігрового часу в прийдешній кампанії для футболіста, за підсумком якої сторони дійшли до висновку, що найкращим рішення для Нгонге буде оренда до іншого клубу.

Серед доступних варіантів на обрії одразу з’явився Торіно, який не тільки зацікавився бельгійцем у якості тимчасового футболіста на сезон, а й готовий у подальшому говорити про повноцінний викуп.