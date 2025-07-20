Італія

Це може викликати обурення в іншої команди з Турину.

Лісабонський Спортінг у першій частині минулого сезону активно залучав до стартового складу уругвайського воротаря Франко Ісраеля, після чого взимку на його місце прийшов орендований у севільського Бетіса Руй Сілва й у підсумку витіснив менш досвідченого колегу на лаву запасних.

Цього ж літа контракт Сілви "леви" викупили у іспанських колег остаточно, тож 25-річний Ісраель добре розуміє відсутність своїх перспектив у цьому проєкті.

А отже гравець хоче піти із Спортінгу й наразі Торіно найближче підійшов до його трансферу.

5 млн євро запропонували "бики" за Франко й перехід наближається до свого завершення.

Але в цьому трансфері можливий і делікатний момент, адже Ісраель — колишній гравець молодіжних команд туринського Ювентуса, принципового суперника Торіно, звідки й пішов улітку 2022 року за 648 тис. євро до Спортінга.

У минулому сезоні голкіпер провів 22 матчі, пропустив 23 голи та 10 разів відіграв "на нуль".