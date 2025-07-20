Італія

Англієць прагне грати в основному складі Мілана.

Півзахисник італійського Мілана Рубен Лофтус-Чік висловився про перспективи "россонері" у новому сезоні. Цитує англійця The Straits Times.

"Модрич? Я грав проти нього кілька разів. Він володар Золотого м'яча — мало хто може цим похвалитися. Лука першокласний футболіст, який провів блискучу кар'єру і багато чого може запропонувати команді завдяки своїм ігровим якостям і досвіду командної роботи.

Я дуже радий вітати його тут і пізнати, як особистість, тому що він із тих, на кого рівняються всі футболісти, завдяки тому, що він так довго залишався на вершині.

Аллегрі? Він знайомиться з гравцями особисто і розвиває стосунки з усіма, але ви можете бачити, як напружено він працює. Аллегрі виграв так багато трофеїв у минулому, що неможливо не захоплюватися тим, що він зробив, і не відчувати до тренера величезну повагу.

Я провів два сезони в Серії А, в Італії футбол трохи відрізняється, він більш тактичний. Деякі команди грають зовсім не так, як я бачив у Прем'єр-лізі. Але саме тому Серія А унікальна, і кожен сезон — це виклик. Це дуже складна ліга, і я дійсно насолоджуюся нею. З нетерпінням чекаю нового сезону, щоб побачити, на що ми здатні", — сказав Лофтус-Чік.

Раніше повідомлялося, що Модрич не допоможе Мілану в товариських матчах проти Арсеналу, Ліверпуля й Перт Глорі.