Італія

Італійці готові заплатити 6—7 млн євро за туніського оборонця.

23-річний захисник Шахтаря Алаа Грам може змінити клуб уже цього літа. Як повідомляє Tutto Udinese, тунієць потрапив до списку потенційних новачків італійського Удінезе.

Італійський клуб шукає заміну словенцю Які Бійолу, який підписав контракт із Лідсом. За даними TuttoMercatoWeb, трансфер Грама попередньо оцінюється в 6–7 мільйонів євро. Угода самого гравця наразі не узгоджена, а про умови особистого контракту інформації поки немає.

Раніше в пресі також з’являлися чутки про інтерес до Грама з боку єгипетського Аль-Ахлі.

Удінезе цього літа вже підсилив центр захисту, підписавши Ніколо Бертолу зі Спеції, але клуб планує знайти йому партнера в обороні. Скаути фріульців високо оцінили універсальність та фізичні дані Грама (зріст 190 см), а також його вміння закривати не лише центр, а й правий фланг оборони.

Алаа Грам перейшов до Шахтаря у липні 2024 року з туніського Сфаксьєна за 2 мільйони євро та підписав контракт на 5 років. Колишній клуб захисника отримає 10% від наступного перепродажу.