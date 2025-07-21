Італія

Півзахисник пройде медогляд і приєднається до Кальярі в оренду з правом викупу.

27-річний півзахисник Майкл Фолоруншо найближчим часом пройде медогляд і офіційно приєднається до Кальярі. Гравець перейде з Наполі на правах оренди з правом викупу за приблизно 8 мільйонів євро.

Цей трансфер став дещо несподіваним, адже контакт між клубами було встановлено лише кілька тижнів тому. Однак Наполі погодився на умови угоди, і Фолоруншо готовий пройти медичні обстеження вже протягом найближчих 48 годин.

Вихованець академії Лаціо виступає за Наполі з 2019 року, але більшість часу провів у орендах — у клубах Барі, Реджина, Порденоне, Верона та Фіорентіна (оренда у січні 2025 року). За цей час він провів 54 матчі у Серії А, забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.

Фолоруншо також має досвід виступів за збірну Італії — був у складі команди на Євро-2024 і зіграв 2 матчі за національну команду.