Італія

Бельгійський клуб заплатить Інтеру близько 9 мільйонів євро за 19-річного півзахисника.

Клуб Брюгге майже завершив перемовини з Інтером щодо трансферу 19-річного сербського півзахисника Александара Станковича. Як повідомляє Nieuwsblad, бельгійці заплатять за талант близько 9 мільйонів євро, а остаточне узгодження деталей очікується найближчими днями.

Минулого сезону Станкович виступав на правах оренди за Люцерн, де став одним із ключових гравців швейцарської команди. Його гра привернула увагу Брюгге, який активно працює на трансферному ринку та готується підписати вже четвертого новачка цього літа.

Перемовини між сторонами тривають понад два місяці. Декілька тижнів тому керівництво Брюгге відвідало Мілан для фіналізації угоди з Інтером та представниками футболіста. Очікується, що сторони також обговорюють можливе включення до угоди пункту про викуп чи відсоток від подальшого продажу.

Станкович позитивно ставиться до перспективи переїзду до Бельгії, враховуючи репутацію Брюгге як клубу, що допомагає молодим талантам розкриватися та робити наступний крок у топ-ліги Європи.