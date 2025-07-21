Італія

"Россонері" серйозно налаштовані.

Центральний захисник італійського Мілана Фікайо Томорі поділився своїми думками щодо нового сезону. Цитує англійця офіційний сайт "россонері".

"Минулий сезон минув не так, як ми хотіли. Звичайно, ми мали виступити краще, але тепер нам потрібно дивитися вперед і викладатися на повну.

Це складна передсезонна підготовка, але ми підходимо до неї правильно, вчимося нової системи гри. Ми працюємо над тим, як захищатись, як рухати м'яч і коли потрібно високо пресингувати. Матч з Арсеналом буде для нас хорошою перевіркою, щоб застосувати отримані знання на практиці.

Ми хочемо краще розпочати сезон та вийти до Ліги чемпіонів, де Мілан і має бути. Ми постараємося виграти кожен матч та здобути трофей. Я думаю, що кожен сезон важливий. У рік чемпіонату світу відчуття інші, але я зосереджений на Мілані і на тому, щоби наступного сезону все склалося добре. Нам потрібно продовжувати вдосконалюватись як команді та індивідуально", — заявив Томорі.