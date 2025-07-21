Італійський нападник підписав контракт із саудівським клубом на три роки.
Аль-Кадісія офіційно оголосила про трансфер італійського форварда Матео Ретегі, права на якого раніше належали Аталанті.
За неофіційною інформацією, сума угоди щодо 26-річного італійця склала 65 мільйонів євро.
Нападник підписав контракт на три роки та розпочинає новий етап кар’єри в чемпіонаті Саудівської Аравії. Для Аль-Кадісії цей трансфер став найбільшим у клубній історії.
Ретегі виступав за Аталанту з літа 2024 року. З того моменту він провів за бергамасків 49 матчів, забив 28 голів та віддав 9 асистів.