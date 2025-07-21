Італія

Італійський нападник підписав контракт із саудівським клубом на три роки.

Аль-Кадісія офіційно оголосила про трансфер італійського форварда Матео Ретегі, права на якого раніше належали Аталанті.

За неофіційною інформацією, сума угоди щодо 26-річного італійця склала 65 мільйонів євро.

Нападник підписав контракт на три роки та розпочинає новий етап кар’єри в чемпіонаті Саудівської Аравії. Для Аль-Кадісії цей трансфер став найбільшим у клубній історії.

Ретегі виступав за Аталанту з літа 2024 року. З того моменту він провів за бергамасків 49 матчів, забив 28 голів та віддав 9 асистів.