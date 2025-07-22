Італія

Португалець підписав п'ятирічний контракт із "б'янконері".

Правий вінгер Франсішку Консейсан залишив Порту й приєднався до Ювентуса, передає офіційний сайт клубу Серії А.

За даними transfermarkt, 22-річний португалець обійшовся "б'янконері" в 32 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2030 року.

Консейсан представляв Ювентус протягом сезону-2024/25 на правах оренди за 10 млн. У 40 матчах усіх турнірів Франсішку відзначився сімома голами й шістьма асистами.

Порту заробив 5,07 млн на продажі флангового нападника до Аякса в липні 2022-го, за 10,24 млн повернувши його двома роками пізніше.

Загалом у 93-х поєдинках за "драконів" португалець записав на свій рахунок 11 результативних ударів і 13 гольових передач, ставши чемпіоном країни й двічі вигравши Кубок.