Італія

Еквадорський захисник підпише п’ятирічний контракт з італійським клубом цього тижня.

Лівий захисник збірної Еквадору та Брайтона Первіс Еступіньян найближчими днями офіційно стане гравцем Мілана.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, угода між італійським клубом та "чайками" щодо 27-річного еквадорця повністю узгоджена ще з учорашнього дня.

Еступіньян цього тижня прибуде до Італії, щоб пройти медичне обстеження та підписати контракт із "россонері" строком на п’ять років.

Очікується, що Мілан представить новачка найближчим часом. Сума трансферу складе 17 млн євро плюс 2 млн бонусами.

27-річний еквадорець відомий своїми виступами в англійській Прем’єр-лізі та на міжнародному рівні. У Мілані очікують, що Еступіньян підсилить лівий фланг захисту Мілана на тлі від'їзду Тео Ернандеса до Саудівської Аравії.