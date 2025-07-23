Італія

Форвард перейшов на правах оренди.

Цього літа римська Рома вирішила оновити ще й ланку нападу в своєму складі, відпустивши узбекистанського форварда Ельдора Шомуродова, після чого розпочавши перемовини щодо ірландського гравця англійського Брайтона Евана Фергюсона.

Тривалий час "чайки" не квапились укладати домовленість із "вовками", але зрештою клуби знайшли спільну позицію.

20-річний виконавець перейшов на правах оренди строком на рік, після чого у Роми буде можливість його викупу за 40 млн євро.

Контракт у такому разі буде розраховано до 2029 року.

Фергюсон у минулому сезоні в оренді у лондонському Вест Гемі загалом провів 23 матчі та забив один гол.