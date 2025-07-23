Італія

Саудівський клуб шукає підсилення в центрі поля.

Аль-Іттіхад розпочав переговори з Міланом щодо можливого трансферу центрального півзахисника Ісмаеля Беннасера.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, алжирський футболіст розглядається як один із пріоритетних варіантів для підсилення середини поля.

Окрім Беннасера, у шортлисті саудівського клубу є ще один кандидат — бразильський хавбек Вендел, який виступає на росії. Аль-Іттіхад планує активно працювати на трансферному ринку цього літа, прагнучи додати креативності та балансу в центр поля.

Подробиці переговорів із Міланом щодо Беннасера поки не розкриваються, але клуб із Джидди налаштований серйозно та планує закрити угоду до завершення літнього трансферного вікна.

У минулому сезоні 27-річний Бенннасер провів за Мілан та в оренді за Марсель у загальному 20 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав 3 результативні передачі.