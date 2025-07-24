Гравця оцінюють як дуже перспективного.
Даніеле Гіларді, Getty Images
24 липня 2025, 09:35
Італійська Рома традиційно активна на трансферному ринку під час літнього міжсезоння, і з-поміж іншого "вовки" прагнуть посилити свій захист.
І при цьому в контексті центрального захисника Верони Даніеле Гіларді столичний колектив хоче спрацювати на перспективу.
22-річний гравець молодіжної збірної Італії "мастифами" був оцінений на належному рівні — 15 млн євро + бонуси хоче Верона, і Рома наразі готова піти на такі умови.
Римляни очікують на домовленість на рівні 10-11 млн євро.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що перемовини є достатньо прогресивними для того, щоб вважати цей трансфер таким, що наближається до завершення.
Гіларді в минулому сезоні провів 24 матчі (2030 хвилин).