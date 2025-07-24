Італія

Гравця оцінюють як дуже перспективного.

Італійська Рома традиційно активна на трансферному ринку під час літнього міжсезоння, і з-поміж іншого "вовки" прагнуть посилити свій захист.

І при цьому в контексті центрального захисника Верони Даніеле Гіларді столичний колектив хоче спрацювати на перспективу.

22-річний гравець молодіжної збірної Італії "мастифами" був оцінений на належному рівні — 15 млн євро + бонуси хоче Верона, і Рома наразі готова піти на такі умови.

Римляни очікують на домовленість на рівні 10-11 млн євро.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що перемовини є достатньо прогресивними для того, щоб вважати цей трансфер таким, що наближається до завершення.

Гіларді в минулому сезоні провів 24 матчі (2030 хвилин).