Італія

Новий формат пропозиції має переконати бельгійців відпустити хавбека.

Мілан не полишає спроб підписати Ардона Яшарі, і тепер клуб вийшов на новий етап переговорів із Брюгге. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, "россонері" готують оновлену версію трансферної пропозиції, в якій фіксована сума становитиме 35 мільйонів євро. Таким чином, клуб планує зменшити частку бонусів, залишивши загальну вартість угоди практично незмінною.



Це зсув порівняно з попередніми домовленостями, коли йшлося про 32,5 мільйона євро плюс додаткові виплати. Однак, як зазначають джерела, слова генерального директора Джорджо Фурлані про "остаточну" пропозицію виявилися не остаточними — переговори продовжуються.

Мілан вважає, що новий підхід дозволить остаточно зрушити з мертвої точки та завершити трансфер. Якщо все пройде успішно, то Аллегрі отримає ще одного ключового гравця у центр поля, який разом із Самуеле Річчі та Лукою Модричем може сформувати нову потужну півзахисну лінію.