П'єрлуїджі Голліні може покинути римський клуб в літнє трансферне вікно.
П'єрлуїджі Голліні, getty images
25 липня 2025, 11:57
Антальяспор проявляє інтерес до воротаря Роми П'єрлуїджі Голліні, який, за інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, не входить у плани головного тренера Джан П'єро Гасперіні на наступний сезон.
Італійський голкіпер готовий змінити клуб вже цього літа, оскільки шукає стабільну ігрову практику після чергового сезону в ролі резервіста. Турецький Антальяспор бачить у Голліні потенційне підсилення на позицію першого номера.
Голліні раніше виступав за такі клуби, як Астон Вілла Аталанта, Тоттенгем, Фіорентина та Дженоа, а до Роми приєднався взимку 2025 року. Втім, у складі римлян він не зміг закріпитися в основі, не зігравши жодного матчу.