Італія

П'єрлуїджі Голліні може покинути римський клуб в літнє трансферне вікно.

Антальяспор проявляє інтерес до воротаря Роми П'єрлуїджі Голліні, який, за інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, не входить у плани головного тренера Джан П'єро Гасперіні на наступний сезон.

Італійський голкіпер готовий змінити клуб вже цього літа, оскільки шукає стабільну ігрову практику після чергового сезону в ролі резервіста. Турецький Антальяспор бачить у Голліні потенційне підсилення на позицію першого номера.

Голліні раніше виступав за такі клуби, як Астон Вілла Аталанта, Тоттенгем, Фіорентина та Дженоа, а до Роми приєднався взимку 2025 року. Втім, у складі римлян він не зміг закріпитися в основі, не зігравши жодного матчу.