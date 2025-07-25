Італія

До вашої уваги відео усіх результативних дій українського форварда Роми у чемпіонаті Італії-2024/25.

Італійська Серія А зробила добірку з відео усіх голів та асистів нападника збірної України Артема Довбика в його дебютному сезоні за Рому у внутрішньому чемпіонаті.

Усього в кампанії-2024/25 у Серії А 28-річний українець провів 32 матчі (2432 хвилини), в яких відзначився 12 забитими м'ячами та 3 результативними передачами.

УСІ ГОЛИ ТА АСИСТИ АРТЕМА ДОВБИКА В СЕРІЇ А-2024/25:

Нагадаємо, що Артем Довбик перейшов до Роми з Жирони минулого літа за 30,5 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 український форвард провів на клубному рівні 45 матчів, в яких він забив 17 голів та віддав 4 асисти.