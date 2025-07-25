Італія

Фланговий оборонець повернеться до рідного для нього чемпіонату.

Правий захисник Мілана Емерсон Роял переходить до Фламенгу, передає журналіст Ніколо Скіра.

Сьогодні, 25 липня, 26-річний гравець прибуде до Бразилії, тоді як завтра він має пройти медогляд і підписати контракт із клубом місцевої Серії А. Очікується, що за бразильця "россонері" отримають 10 млн євро.

Мілан придбав Емерсона в серпні 2024 року, виклавши Тоттенгему 15 млн. На рахунку виконавця участь у 26-ти матчах усіх турнірів сезону-2024/25.

Раніше повідомлялося, що "россонері" готують нову пропозицію щодо правого захисника з Ліги 1.