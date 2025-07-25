Італія

Захисник Страсбура вже погодив умови контракту з "россонері".

Мілан продовжує перемовини щодо трансферу правого захисника Страсбура Гели Дуе, який є старшим братом нападника Парі Сен-Жермен Дезіре Дуе.

Як повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра, цього тижня клуб із Серії А подасть нову офіційну пропозицію на суму близько 23-24 мільйонів євро.

Перша спроба придбати 22-річного івуарійця за 15 мільйонів була відхилена, однак Мілан не полишає надій укласти угоду вже найближчим часом. Сам футболіст наполягає на переході та вже досяг принципової домовленості з італійським грандом щодо контракту до літа 2030 року.

Дуе, який є вихованцем Ренна, минулого сезону провів 34 матчі у складі Страсбура, забив 1 гол та віддав 2 асисти. Гела також може зіграти у центрі оборони.