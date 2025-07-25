Італія

Новачок Роми висловив захоплення українським нападником і заявив про готовність працювати разом.

Новоспечений нападник Роми Еван Фергюсон прокоментував можливу співпрацю з українцем Артемом Довбиком у нападі.

Ірландець дав інтерв’ю, в якому поділився першими враженнями від переходу до італійського клубу, баченням гри та роллю нового тренера.

"Перш ніж підписувати контракт з клубом, потрібно подивитися, хто є тренером і як він керує командою. На цьому етапі моєї кар'єри Гасперіні може бути чудовою людиною для гри, роботи та навчання, враховуючи, що він має чудовий досвід роботи з нападниками.

Я радий, що люди говорять про мене, але це не важливо, бо я виступлю добре, якщо команда добре виступить. У такому разі люди будуть говорити про мене, але для мене це не важливо, я просто хочу вийти на поле, грати у футбол і забивати.

У клубі багато хороших гравців. Довбик — один з них. Сподіваюся, ми зможемо створити гарне партнерство, починаючи з тренувань, а потім побачимо, що буде і яку схему обере тренер. Сподіваюся, у нас буде хороший сезон, і ми переживемо кілька чудових моментів разом", — сказав Фергюсон, цитує слова футболіста Tuttomercatoweb.

Еван Фергюсон у минулому сезоні в оренді у лондонському Вест Гемі та за свій колишній клуб Брайтон загалом провів 23 матчі та забив один гол.