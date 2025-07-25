Італія

Колумбійський воротар так і не дебютував за "россонері".

Голкіпер Девіс Васкес на правах вільного агента залишив Мілан, передає офіційний сайт клубу.

"Россонері" придбали нині 27-річного колумбійця в парагвайського Гуарані в січні 2023-го за 810 тисяч євро. Протягом двох попередніх кампаній гравець на правах оренди представляв Шеффілд Венздей (190 тисяч), Асколі та Емполі.

У сезоні-2024/25 Васкес пропустив 47 голів у 34-х матчах (шість "сухих") за "адзуррі" в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Мілан заробить 10 млн євро на продажі захисника.