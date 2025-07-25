Італія

Італієць шкодує.

Досвідчений італійський фахівець Лучано Спаллетті висловився про звільнення з посади головного тренера збірної Італії. Його слова наводить La Repubblica.

"Звільнення зі збірної Італії? Біль ніколи не пройде. Це позбавило мене сну. Це впливає на мене у всьому, бо завжди тримаю цю думку при собі. Іноді я почуваюся щасливим, але потім ця думка повертається до мене. Я не міг пояснити хлопцям, наскільки їх люблю.

Спочатку моєю помилкою був надто сильний тиск на почуття приналежності, ідентичності. Просив їх співати гімн, збирав перед кожним тренуванням. Я хотів пробудити гордість, яку сам відчував, але це виявилося помилкою", – заявив Спаллетті.

Зазначимо, що на посаді головного тренера збірної Італії Лучано Спаллетті замінив чемпіон світу-2006 Дженнаро Гаттузо.