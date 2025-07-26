Італія

Оренда з правом викупу наступного літа.

Польський центральний захисник Себастьян Валюкевич міцно пов’язав свою кар’єру з Італією ще в юному віці, коли долучився до сардинського Кальярі за 3,5 млн євро взимку 2019 року.

Відтоді вже 25-річний виконавець устиг пограти за Емполі та Торіно, і на його рахунку вже 109 матчів у Серії A за ці клуби.

І ось, цього літа поляк знову змінює клуб, хоча лише рік тому долучився до складу "биків" за 4,7 млн євро.

Але прогрес зразка минулого сезону не залишив осторонь Сассуоло, який прийшов із конкретною пропозицією щодо оренди гравця з правом викупу.

Клуби домовились про трансфер, тож найближчий сезон Валюкевич проведе в "нероверді", після чого може підписати з ними повноцінний контракт на три роки.

Оренда коштувала 1 млн євро, тоді як викуп — очікується близько 5 млн євро.

У минулому сезоні поляк провів 32 матчі.