Італія

Кар’єра поступово добігає до завершення.

Хорватський нападник Анте Ребич за роки виступів на найвищому рівні запам’ятався своєю грою в складі італійських Фіорентини, Верони та Мілана, німецьких РБ Лейпциг та франкфуртського Айнтрахта, а також турецького Бешикташа.

Минулий сезон 31-річний виконавець провів у складі Лечче та допоміг команді хоча б зберегти місце в "елітному" дивізіоні.

Однак цю літню трансферну кампанію Ребич зустрів уже в якості вільного агента та без пропозицій щодо виступів у провідних чемпіонатах Європи.

А отже гравець вирішив, що настав час повертатись на батьківщину, де він востаннє виступав ще в 2013 році.

Хайдук нині веде перемовини щодо контракту до 2027 року, і сторони близькі до укладання угоди.

У минулому сезоні Ребич провів 28 матчів та забив один гол.