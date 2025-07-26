Італія

Орендований нападник Брайтона забив переможний гол у контрольному спарингу.

У суботу, 26 липня, Рома здобула мінімальну перемогу над Кайзерслаутерн у товариському матчі на зборах — 1:0. Український форвард "вовків" Артем Довбик не потрапив до заявки через відновлення від м’язової втоми.

Єдиний гол у грі на 16-й хвилині забив центральний нападник Роми Еван Фергюсон, який виступає в оренді з правом викупу з Брайтона. Цей футболіст продовжує активно боротися за місце в основі, особливо на тлі конкуренції з Довбиком, який наразі відновлюється після травми.

У попередньому спарингу Фергюсон відзначився чотирма голами, демонструючи чудову форму. Тим часом у ЗМІ з’являлися чутки про можливе повернення Довбика в Іспанію.

Новий сезон Серії А Рома розпочне 23 серпня домашнім матчем проти «Болоньї».