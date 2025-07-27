Дуже перспективний юнак обирає собі майбутнє.
Джованні Леоні, Getty Images
27 липня 2025, 07:45
Італійський центральний захисник Джованні Леоні обіцяє стати одним із гучних проспектів світового футболу.
Тим часом нині 18-річний виконавець виступає в складі Парми, але є всі підстави вважати, що в цьому клубі перспективний юнак перебуватиме ще доволі нетривалий час.
Аж надто успішним для нього вийшов перший сезон у клубі з 52 матчами на всіх рівнях та двома забитими м’ячами, після трансферу з генуезької Сампдорії за 4,8 млн євро влітку минулого року.
Нині за гравцем уже вишукувалась черга з провідних клубів країни: обидва міланських колективи та туринський Ювентус — залишилось лише обрати собі майбутнє.
Причому "зебри" виявляють найбільшу винахідливість у перемовинах із Пармою.
Юве пропонує найменшу суму серед трьох клубів у діапазоні пропозицій від 30 до 40 млн євро, проте готовий залишити гравця в Пармі ще на один сезон на правах оренди, чого інші запропонувати не можуть.
Наразі перемовини на три фронти перебувають у самому розпалі.