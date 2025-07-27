Італія

Дуже перспективний юнак обирає собі майбутнє.

Італійський центральний захисник Джованні Леоні обіцяє стати одним із гучних проспектів світового футболу.

Тим часом нині 18-річний виконавець виступає в складі Парми, але є всі підстави вважати, що в цьому клубі перспективний юнак перебуватиме ще доволі нетривалий час.

Аж надто успішним для нього вийшов перший сезон у клубі з 52 матчами на всіх рівнях та двома забитими м’ячами, після трансферу з генуезької Сампдорії за 4,8 млн євро влітку минулого року.

Нині за гравцем уже вишукувалась черга з провідних клубів країни: обидва міланських колективи та туринський Ювентус — залишилось лише обрати собі майбутнє.

Причому "зебри" виявляють найбільшу винахідливість у перемовинах із Пармою.

Юве пропонує найменшу суму серед трьох клубів у діапазоні пропозицій від 30 до 40 млн євро, проте готовий залишити гравця в Пармі ще на один сезон на правах оренди, чого інші запропонувати не можуть.

Наразі перемовини на три фронти перебувають у самому розпалі.