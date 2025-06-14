Джованні Леоні також зацікавив Борнмут, Тоттенгем і Марсель.
Джованні Леоні, Getty Images
14 червня 2025, 21:28
Центральний захисник Парми Джованні Леоні опинився на трансферних радарах міланських грандів, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, боротьбу за 18-річного італійця ведуть Інтер і Мілан. У той же час за ситуацією гравця "джаллоблу" слідкують Борнмут, Тоттенгем і Марсель.
Парма придбала (4.8 млн євро) Леоні в Сампдорії у серпні 2024 року. Наприкінці лютого 2025-го клуб продовжив із Джованні контракт, який тепер розраховано до завершення сезону-2028/29.
На рахунку захисника один гол у 17-ти матчах нещодавно завершеної кампанії Серії А.
Нагадаємо, вже колишній головний тренер "джаллоблу" Крістіан Ківу був призначений керманичем Інтера.