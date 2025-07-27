Італія

Клуб тепер очікує на пропозиції.

Французький захисник Бенжамен Павар виступає за міланський Інтер від літа 2023 року, коли мюнхенська Баварія отримала за його трансфер 31,4 млн євро.

Минулого сезону 29-річний виконавець стабільно залучався до матчів команди та загалом награв 2670 хвилин у 38 матчах, забивши при цьому один гол та віддавши один гольовий пас.

Але цього літа в складі "змій" відбуваються зміни в зв’язку з початком роботи Крістіана Ківу на посаді головного тренера, і цілком імовірно, що Павар стане їхньою частиною.

Гравець отримує 5 млн євро на рік + бонуси відповідно до свого контракту до 2028 року, і Інтер наразі серйозно замислюється над тим, щоб зняти із себе цей фінансовий тягар уже найближчим часом.

Пропозицій на ринку наразі небагато, але "нерадзуррі" не будуть пручатись трансферу, якщо хтось запропонує 25-30 млн євро за гравця.