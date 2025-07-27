Італія

А принципові суперники на цьому заробили.

Уругвайський воротар Франко Ісраель Вімбер завершував підготовку до "дорослого" футболу в складі молодіжних команд туринського Ювентуса, але за основний колектив "зебр" так і не дебютував.

Після цього в 2022 році його за 648 тис. євро підписав лісабонський Спортінг, і за "левів" у підсумку вже 25-річний виконавець провів 53 матчі, пропустив 50 голів та 22 рази зіграв "на нуль".

А вже цього літа Ісраель повернувся до Турину.

Але не в Юве, а до розташування принципового суперника "Старої Синьйори" — Торіно.

Контракт підписано до 2029 року, а вартість переходу склала 4,5 млн євро.

Однак фанати Ювентуса можуть не квапитись із негативними висновками щодо гравця — їхній клуб забрав собі рівно половину від суми трансферу, відповідно до умов угоди із Спортінгом.