Італія

Гравець минулого сезону теж грав у Італії.

Північномакедонський півзахисник Еліф Ельмас другу частину минулого сезону провів у складі італійського Торіно на правах оренди з німецького РБ Лейпциг.

А ще за рік до того "Червоні бики" викупили його контракт у Наполі за 24 млн євро, тож 25-річного виконавця з Італією пов’язують дуже місці зв’язки.

І цього літа Ельмас також може продовжити виступи на Апеннінському півострові, але вже в складі іншої команди.

Торіно хоті би взяти гравця в оренду ще раз, але на обрії також з’явилась Рома, і запитала німецький колектив про повноцінний трансфер.

Додамо, що у туринців було право на викуп за 17 млн євро, але вони від нього відмовились.

Ельмас у минулому сезоні загалом провів 19 матчів, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.