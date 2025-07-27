"Жовто-сині" готуються до нового сезону.
Унаї Нуньєс, hellasverona
27 липня 2025, 16:26
Італійська Верона здійснила перехід центрального захисника іспанської Сельти Унаї Нуньєса. Про це повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".
Зазначається, що мова йде про орендну угоду до кінця сезону-2025/26 з правом викупу 28-річного іспанця.
""Футбольний клуб Еллас Верона тепло вітає Унаї та бажає йому майбутнього, повного особистих та професійних успіхів у жовто-синій формі", — йдеться в заяві італійського клубу.
Минулого сезону Унаї Нуньєс відіграв на правах оренди в Атлетік Більбао 15 матчів та віддав 2 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Атлетік Більбао виклав 12 млн євро за захисника Осасуни.