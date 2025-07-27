Італія

"Жовто-сині" готуються до нового сезону.

Італійська Верона здійснила перехід центрального захисника іспанської Сельти Унаї Нуньєса. Про це повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

Зазначається, що мова йде про орендну угоду до кінця сезону-2025/26 з правом викупу 28-річного іспанця.

""Футбольний клуб Еллас Верона тепло вітає Унаї та бажає йому майбутнього, повного особистих та професійних успіхів у жовто-синій формі", — йдеться в заяві італійського клубу.

Минулого сезону Унаї Нуньєс відіграв на правах оренди в Атлетік Більбао 15 матчів та віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Атлетік Більбао виклав 12 млн євро за захисника Осасуни.