Фулбек Хесус Аресо змінив клубну прописку.
Хесус Аресо, athletic-club.eus
22 липня 2025, 20:55
Правий захисник Хесус Аресо перебрався з Осасуни до Атлетіка, передає офіційний сайт клубу з Більбао.
Контракт із 26-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2031-го. За даними transfermarkt, сума трансферу склала 12 млн євро.
До Осасуни Аресо приєднався в липні 2021 року, на правах вільного агента залишивши другу команду Атлетіка, за яку провів 79 матчів у всіх турнірах, відзначившись шістьма асистами.
На рахунку Хесуса один результативний удар і 11 гольових передач у 86-ти поєдинках за "рохільйос".
Раніше повідомлялося, що до Атлетіка може повернутися Емерік Лапорт.