Іспанія

Фулбек Хесус Аресо змінив клубну прописку.

Правий захисник Хесус Аресо перебрався з Осасуни до Атлетіка, передає офіційний сайт клубу з Більбао.

Контракт із 26-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2031-го. За даними transfermarkt, сума трансферу склала 12 млн євро.

До Осасуни Аресо приєднався в липні 2021 року, на правах вільного агента залишивши другу команду Атлетіка, за яку провів 79 матчів у всіх турнірах, відзначившись шістьма асистами.

На рахунку Хесуса один результативний удар і 11 гольових передач у 86-ти поєдинках за "рохільйос".

Раніше повідомлялося, що до Атлетіка може повернутися Емерік Лапорт.