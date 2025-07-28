Італія

Трансфер на межі закриття.

Польський центральний захисник Якуб Пйотровські за короткий час перебування в болгарському Лудогорці встиг стати капітаном команди.

І ось, після трьох років виступів за колектив із Разграду, 27-річний виконавець готовий роботи черговий крок у професійній кар’єрі.

Цього літа футболістом зацікавився фріульський Удінезе та запропонував за гравця 3 млн євро за рік до завершення контракту з болгарським клубом.

Повідомляється, що сторони доволі легко дійшли згоди, тому трансфер можна вважати доконаним фактом.

Пйотровські в минулому сезоні провів 43 матчі, забив сім голів та віддав п’ять гольових передач.