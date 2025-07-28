Італія

Колишній наставник "россонері" називає ЛЧ недосяжною для нинішніх італійських команд.

Легенда італійського тренерства Арріго Саккі висловив скепсис щодо шансів Інтера та Наполі у Лізі чемпіонів. На його думку, ці клуби мають сконцентруватися на виступах у Серії А, адже на євроарені їм бракує глибини, досвіду й фінансових ресурсів, аби конкурувати з такими гігантами, як Манчестер Сіті, Барселона чи ПСЖ.

"Це звичайна дилема, з якою стикаються найкращі команди Європи на початку кожного сезону. Чи повинні вони більше зосереджуватися на внутрішніх змаганнях, чи їм варто ризикнути та з амбіціями та сміливістю прагнути до престижнішої мети?" — розмірковує Саккі у своїй колонці для La Gazzetta dello Sport.

Навіть фінал Ліги чемпіонів 2023 та 2025 років, куди Інтер проривався, він вважає радше винятком, ніж тенденцією.

Саккі також вказав на тривалий період без європейських трофеїв і нагадав, що Італія востаннє вигравала Лігу чемпіонів ще в 2010 році з Інтером Моурінью. З того часу — суцільні провали, і не лише на клубному рівні: дві поспіль невдачі у кваліфікації на ЧС лише підтверджують кризу.

Окрім цього, легендарний фахівець вважає, що ні Крістіан Ківу, ні нинішній Наполі не мають належного досвіду чи стабільності для того, щоб вести боротьбу на два фронти. Він також натякнув, що час повертатися до ідейного, інноваційного футболу — замість намагань наздогнати багатших суперників грошима.