Італія

Челсі може знизити ціну, щоб уникнути переходу до конкурента з АПЛ.

Ювентус має намір продати свого нападника Душана Влаховича і, у разі успіху, готовий націлитися на форварда Челсі Ніколаса Джексона, повідомляє The Telegraph.

Джерела стверджують, що туринці зможуть виділити близько £60 млн на нового нападника після продажу Влаховича, а зарплата Джексона не стане перешкодою для угоди.

Челсі оцінює 24-річного сенегальця вище £60 млн, але, за інформацією Метта Лоу, клуб може погодитися на меншу суму, щоб запобігти переходу Джексона до іншого клубу АПЛ, наприклад, Ньюкасла чи Манчестер Юнайтед, які також виявляли інтерес.

У сезоні-2024/25 Джексон забив 10 голів і віддав 5 асистів у 30 матчах Прем’єр-ліги, хоча й зазнав критики за втрату явних гольових моментів. Ювентус бачить у ньому заміну Влаховича, чий контракт закінчується в 2026 році, і вже контактував із агентами гравця.