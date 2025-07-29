Англія

У разі трансферу шведського форварда до Ліверпуля, клуб може звернутися до Челсі.

Ньюкасл готується до можливого відходу Александера Ісака, який опинився в сфері інтересів Ліверпуля. Керівництво клубу вже активно працює над варіантами для підсилення атаки на випадок трансферу шведського нападника.

Одним із головних кандидатів на заміну Ісаку став Ніколас Джексон. Форвард Челсі потрапив до шорт-листа Ньюкасла, і найближчим часом клуб може ініціювати контакт з лондонцями.

Джексон провів неоднозначний сезон у складі Челсі, однак його динаміка та фізичні якості приваблюють тренерський штаб Ньюкасла, який шукає гравця з подібним профілем до Ісака.

Минулого сезону Ніколас Джексон відіграв за Челсі 37 матчів, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.