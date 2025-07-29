Італія

Склад "гріджороссі" поповнили Федеріко Баскіротто та Алессіо Дзербін.

Центральний захисник Федеріко Баскіротто й лівий вінгер Алессіо Дзербін перебралися до Кремонезе, передає офіційний сайт клубу.

За даними transfermarkt, Лечче отримав за свого капітана Баскіротто 3 млн євро. "Джаллороссі" він представляв із липня 2022 року, відзначившись п'ятьма голами й двома асистами в 116-ти матчах усіх турнірів.

Деталі контракту 28-річного італійця Федеріко з Кремонезе не розголошуються. Оборонець раніше вже представляв цей клуб, але протягом п'яти років (2014-2019) у його системі так і не дебютував за головну команду.

Дзербіна ж його Наполі відпустив в оренду (250 тисяч євро) до завершення майбутньої кампанії. Другу частину минулого сезону 26-річний італієць Алессіо провів у Венеції, записавши на свій рахунок один результативний удар і дві гольові передачі у 18-ти поєдинках.

Нещодавно до Кремонезе також приєднався правий захисник Лаціо Романо Флоріані Муссоліні.