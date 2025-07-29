Італія

"Россонері" планують підписання нового нападника в серпні.

Мілан націлений підписати нового центрального нападника вже цього літа, визначившись з двома своїми пріоритетними варіантами.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, головними кандидатами залишаються Душан Влахович з Ювентуса та Гонсалу Рамуш із ПСЖ.

Незважаючи на те, що Рамуш обійшовся парижанам у 65 мільйонів євро, у французькому клубі готові вислухати пропозиції щодо продажу або оренди 24-річного форварда. У минулому сезоні португалець рідко потрапляв до стартового складу, однак забив 19 голів у всіх турнірах — показник, що привернув увагу італійського гранда. Мілан розглядає варіант оренди гравця, щодо може реалізуватися уже в серпні.

Щодо Влаховича, то він залишається головним фаворитом саме для головного тренера "россонері" — Массіміліано Аллегрі. Наставник вже мав досвід роботи з сербом у Ювентусі та високо оцінює його якості. Перешкодою наразі є фінансові умови угоди, адже трансфер вимагатиме суттєвих витрат.

Мілан підтримує добрі відносини з агентом Жорже Мендешем, який представляє інтереси Рамуша. Це може стати вирішальним чинником у переговорах. Клуб не поспішає з підписанням, однак чітко розуміє: позицію "дев’ятки" необхідно якісно посилити до старту сезону.