Італія

Ноттінгем Форест намагався придбати в "б'янкоблу" Ассана Діао.

Перш ніж домовитися про перехід правого вінгера Болоньї Дана Ндоє, Ноттінгем Форест спробував придбати лівого вінгера Комо Ассана Діао, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що клуб АПЛ запропонував за 19-річного сенегальця суму в розмірі близько 45 млн євро. Тим не менш, "б'янкоблу" відмовилися відпустити гравця.

Комо в січні 2025 року виклав за Діао 12 млн рідному для нього Реалу Бетіс. Контракт з Ассаном розраховано до кінця червня 2029-го.

Фланговий нападник відзначився вісьмома голами та одним асистом у 15-ти матчах Серії А-2024/25.

Нагадаємо, вищезгаданого Ндоє Ноттінгем Форест перехопив у Наполі.