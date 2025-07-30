Ноттінгем Форест намагався придбати в "б'янкоблу" Ассана Діао.
Ассан Діао, Getty Images
30 липня 2025, 12:27
Перш ніж домовитися про перехід правого вінгера Болоньї Дана Ндоє, Ноттінгем Форест спробував придбати лівого вінгера Комо Ассана Діао, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що клуб АПЛ запропонував за 19-річного сенегальця суму в розмірі близько 45 млн євро. Тим не менш, "б'янкоблу" відмовилися відпустити гравця.
Комо в січні 2025 року виклав за Діао 12 млн рідному для нього Реалу Бетіс. Контракт з Ассаном розраховано до кінця червня 2029-го.
Фланговий нападник відзначився вісьмома голами та одним асистом у 15-ти матчах Серії А-2024/25.
Нагадаємо, вищезгаданого Ндоє Ноттінгем Форест перехопив у Наполі.