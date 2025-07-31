Італія

Какере потрапив у аварію перед зборами в Марбельї.

Півзахисник італійського Комо Максенс Какере вранці 30 липня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Аварія сталася близько 7:00 на вулиці Сан-Фермо делла Батталья в місті Комо. Як повідомляє Gazzetta dello Sport, футболіст втратив контроль над своїм Bentley Bentayga Speed — імовірно, через мокру дорогу — та врізався в автобус.

На щастя, 25-річний француз не зазнав травм. Також ніхто не постраждав і в громадському транспорті.

Какере вже цього ж дня мав приєднатися до команди перед виїздом на тренувальний збір у Марбелью. Там Комо запланував два спаринги — 6 серпня проти Бетіса і 10 серпня проти Барселони в рамках Кубка Жоана Гампера.

Нагадаємо, Какере перейшов до Комо з Ліона у січні 2024 року за 15 мільйонів євро плюс бонуси. У минулому сезоні він провів 18 матчів, у 15 з них — у старті, забивши два голи і віддавши три результативні передачі.